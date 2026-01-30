Reuters: помощь США Украине оказалась в "бюрократическом тупике"

Фото: depositphotos/erik3804

Киев не получил от Вашингтона сотни миллионов долларов, которые ему должны были предоставить еще в тот период, когда на посту президента США находился Джо Байден. Об этом сообщает Reuters.

Как сказал украинский представитель, в Киеве уже знают об этой проблеме. Однако, по его словам, в стране опасаются, что в случае обсуждения этой темы возникнет "дипломатический резонанс".

"Президент США Дональд Трамп порой прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи", – напомнил украинский представитель.

По данным СМИ, передача Украине средств оказалась в "бюрократическом тупике" из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Журналисты также обратили внимание, что Вашингтон ранее высказывал опасения по поводу того, что предоставляемая Киеву помощь используется не по назначению.

"Поддержка администрацией Байдена энергетического сектора Украины стала катастрофой", – отметил представитель административно-бюджетного управления Белого дома.

Ранее Еврокомиссия одобрила соглашение о выдаче Украине кредита на 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 60 миллиардов евро будут направлены на военные закупки в пользу Киева, а оставшиеся средства – на поддержку бюджета страны.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал принятый план. По его словам, любой, кто считает, что кредиты Евросоюза, выданные Киеву, могут быть погашены российскими репарациями, "либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок".

