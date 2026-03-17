17 марта, 16:02

Город

Выставка ко Дню воссоединения Крыма с Россией открылась в Москве

Фото: Елена Торбина

Интерактивная выставка ко Дню воссоединения Крыма с Россией, посвященная героям Великой Отечественной войны, открылась в Москве. Ее подготовили активисты Молодежной палаты Пресненского района.

Экспозиция объединяет историческую документалистику и современные технологии: с помощью QR-кодов можно увидеть архивные кадры и узнать судьбы защитников Отечества. Главная цель – показать, что Победа стала возможной благодаря единству народов СССР.

На выставке представлены истории военных, удостоенных звания Героя Советского Союза, в том числе шести участников Битвы за Москву.

Открытие посетил журналист, член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов, который развивает историко-просветительские проекты в центре столицы. Он заявил, что такие проекты играют важную роль в сохранении памяти о героях Советского Союза.

"День воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, – это поворотная точка в нашей современной истории, дата, про которую никогда нельзя забывать. Миллионы жителей Крыма решили вернуться в Россию, поставив точку в вопросе, где их настоящая Родина", – отметил он.

Экспозиция работает до 22 марта в Музее современной истории России по адресу Большой Предтеченский переулок, дом 4, строение 2. Вход – по общему билету в музей. Параллельно выставка проходит в Ялте, где можно познакомиться с подвигами земляков.

Ранее сообщалось, что в марте Биологический музей имени К. А. Тимирязева и площадки "Биокластера" подготовили насыщенную программу для посетителей всех возрастов в рамках проекта "Семья в музее". Например, 21 марта в музее на Малой Грузинской улице состоится экскурсия по оранжерее с растениями тропиков, болот и субтропиков.

