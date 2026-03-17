17 марта, 13:44

Культура

Сергунина рассказала о самых популярных у детской аудитории столичных музеях

Фото: пресс-служба Депкульта

За минувший год юные москвичи и дети из других городов России посетили музеи столицы около 2,5 миллиона раз, что на 8% превысило показатели 2024-го. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Среди самых посещаемых учреждений вице-мэр выделила Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, а также музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское". Эти площадки предлагают разнообразные форматы взаимодействия с юными посетителями, включая экскурсии, игры и мастер-классы.

Например, в Дарвиновском музее школьники узнают о древних обитателях Земли, изучают создание красок, определяют животных по следам и пробуют себя в роли палеонтологов.

Музей космонавтики, в свою очередь, позволяет познакомиться с космической техникой, фактами о выдающихся людях, работавших в этой сфере, и создать сувениры своими руками. В то же время в музее-заповеднике "Царицыно" гостей ждет детский музей с интерактивными экспонатами. В игровой форме здесь рассказывают о традициях, архитектуре и моде прошлых лет.

"Благодаря городскому проекту "Музеи – детям" у юных москвичей есть возможность бесплатно познакомиться с экспозициями, посвященными истории, архитектуре, искусству, биологии и другим темам. За 8,5 года ребята воспользовались ею больше 4,6 миллиона раз. Только в прошлом году количество посещений в рамках проекта превысило 860 тысяч", – обратила внимание Сергунина.

Программа рассчитана на школьников и студентов колледжей очной формы обучения, имеющих карту москвича или "Москвенок".

Ежегодно в столичных музеях и галереях проходят выставки, посвященные истории, достопримечательностям и жителям города. За прошедшие три года было представлено больше 80 таких проектов.

Ранее сообщалось, что с 31 марта в музее-заповеднике "Коломенское" заработает новая постоянная экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии". Выставка приурочена к 103-летию со дня основания учреждения.

Там будут представлены самые разные материалы, включая дерево, кирпич, слюду, керамику, белый камень и металл. Расскажут посетителям и об инструментах, которыми их обрабатывали, а дети смогут поучаствовать в интерактиве, потрогав некоторые предметы и выполнив задания.

