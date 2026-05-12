Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 10:44

Общество

Международный день чая пройдет в "Аптекарском огороде" в столице 15 мая

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве подготовили торжественное мероприятие в преддверии Международного дня чая, оно пройдет 15 мая, сообщили в пресс-службе ботсада.

"Чай – это не только один из самых древних и популярных напитков в мире, имеющий колоссальное культурное, историческое и экономическое значение, но и важнейший объект ботанических исследований", – отметили в ботсаду.

Также там подчеркнули, что в коллекции Субтропической оранжереи есть чайный куст и другие виды камелий. Кроме того, отмечалось, что в рамках Дня чая предусмотрено знакомство с китайскими традициями чаепития.

Во время открытия запланированы выступления организаторов и гостей, культурная программа, состоящая из традиционных китайских инструментов и пения, а также награждение лучших каллиграфических работ выставки "Чай объединяет мир: чай и каллиграфия".

В ботсаду пояснили, что выставка организована Китайским культурным центром в Москве и включает работы российских любителей китайской каллиграфии, прошедших отбор китайского жюри.

Ранее сообщалось, что центры "Моя карьера" и "Моя работа" в мае организуют для москвичей бесплатные тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для трудоустройства, карьерного роста и открытия собственного дела. Принять участие в них можно по предварительной регистрации.

Читайте также


обществогород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика