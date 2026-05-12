Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 11:42

Происшествия
Главная / Новости /

"МК": скончался экс-главред журнала "Эхо планеты" Василец

Скончался экс-главред журнала "Эхо планеты" Василец – СМИ

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Бывший главред журнала "Эхо планеты" Валентин Василец скончался в Москве, сообщила газета "Московский комсомолец".

По ее данным, 90-летнего мужчину нашли мертвым возле его дома на улице Крупской в понедельник, 11 мая. В настоящее время проверяется версия несчастного случая.

Как сообщил источник РЕН ТВ, у мужчины была деменция, также он тяжело переживал утрату супруги, которая умерла в конце апреля.

Василец работал в международной журналистике, был ветераном ИТАР-ТАСС и возглавлял журнал "Эхо планеты" в конце 1990-х годов.

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика