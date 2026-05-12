12 мая, 12:10

Технологии

Кнопочный Nokia 1100 назван самым продаваемым телефоном в истории

Фото: youtube.com/keiths_tech_fun

Кнопочный Nokia 1100, поступивший в продажу в 2003 году, был признан самым продаваемым телефоном за всю историю существования мобильных устройств, сообщает газета "Известия" со ссылкой на BGR.

Модель разошлась тиражом 250 миллионов экземпляров. На второй строчке рейтинга оказался другой аппарат финского бренда – Nokia 1110, представленный в 2005 году, с объемом продаж 248 миллионов единиц. Тройку лидеров замкнули iPhone 6 и 6 Plus. Суммарно их приобрели 224 миллиона раз.

Уточняется, что лидерство старых моделей Nokia объясняется низкой конкуренцией на рынке в начале 2000-х годов, когда основными соперниками компании были лишь Blackberry, Sony и Motorola. Тогда стоимость Nokia 1100 составляла около 100 долларов, что делало устройство значительно доступнее флагманов того времени, таких как Motorola Razr V3 стоимостью 450 долларов.

По данным СМИ, устройства Nokia сохраняли популярность даже после появления iPhone и других смартфонов. К 2011 году на территории Африки в использовании находились порядка 50 миллионов телефонов модели 1100.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple планирует объединиться с Intel и Samsung для производства процессоров в США. Уточнялось, что они обсуждают запуск производства процессоров для гаджетов компании Тима Кука.

