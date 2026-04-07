Новости

Новости

07 апреля, 15:41

Apple столкнулся с инженерными трудностями при разработке раскладного iPhone

Фото: 123RF.com/bloodua

Apple столкнулся с инженерными трудностями при разработке раскладного iPhone Fold, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Nikkei Asia.

Из-за этого поставки данной модели iPhone откладываются на неопределенный срок. Однако официально разработчики заявляли, что хотят сделать "самый тонкий и бесшовный" складной телефон в мире. Доработка ориентировочно займет еще несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Apple решила отказаться от черной расцветки при выпуске телефонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. По данным источника, в настоящее время идет тестирование моделей 18 Pro и 18 Pro Max с насыщенно-красным покрытием. Также корпорация намерена придерживаться привычных оттенков, благодаря чему сохранит "традиционные" цвета гаджетов и не будет вводить "забавные".

Ожидается, что iPhone 18 Pro появится осенью 2026 года. Известно, что будущая модель iPhone может оказаться немного толще по сравнению с прошлым поколением. В частности, толщина устройства составит около 8,8 миллиметра, тогда как у модели iPhone 17 Pro Max она составляет 8,75 миллиметра. Разницу объяснили изменениями в аппаратной части смартфона.

