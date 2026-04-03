Новости

Новости

03 апреля, 09:11

MacRumors: Apple откажется от черной расцветки при выпуске iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple может отказаться от черной расцветки при выпуске iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Американская корпорация Apple решила отказаться от черной расцветки при выпуске телефонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на MacRumors.

Схожее решение было принято и в прошлом году с премиальными смартфонами компании, напомнил инсайдер Instant Digital. Причем тогда для продажи был недоступен и темно-серый цвет.

"Тем, кто надеется на возвращение черного цвета в этом году для iPhone 18 Pro, стоит сейчас опустить взгляд", – следует из материала.

По данным источника, в настоящее время идет тестирование моделей 18 Pro и 18 Pro Max с насыщенно-красным покрытием. Также корпорация намерена придерживаться привычных оттенков, благодаря чему сохранит "традиционные" цвета гаджетов и не будет вводить "забавные".

По ожиданиям, iPhone 18 Pro и первый складной iPhone появятся осенью 2026 года.

На сегодняшний день известно, что будущая модель iPhone может оказаться немного толще по сравнению с прошлым поколением. В частности, толщина устройства составит около 8,8 миллиметра, тогда как у модели iPhone 17 Pro Max она составляет 8,75 миллиметра. Разницу объяснили изменениями в аппаратной части смартфона.

При этом вес гаджета может превысить 240 граммов, что сделает его самым тяжелым смартфоном Apple со времен iPhone 14 Pro Max. Одной из причин увеличения габаритов может стать более емкий аккумулятор.

