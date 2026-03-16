Apple представила AirPods Max 2

Американская корпорация Apple представила новые наушники AirPods Max 2. Это следует из пресс-релиза компании.

Первые AirPods Max появились в декабре 2020 года. В новую модель добавили такие функции, как распознавание разговоров, адаптивное аудио, изоляция голоса, а также перевод на иностранные языки в реальном времени.

Кроме того, владельцам гаджета будет доступна возможность записи звука в студийном качестве. Также они смогут управлять через наушники камерой смартфона.

Предзаказ устройства возможен с 25 марта, продажи начнутся в апреле от 549 долларов. Наушники доступны в голубом, фиолетовом и оранжевом цветах, а также в оттенках "звездный" и "полуночный".

