16 марта, 22:33

Технологии

Apple представила AirPods Max 2

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple представила новые наушники AirPods Max 2. Это следует из пресс-релиза компании.

Первые AirPods Max появились в декабре 2020 года. В новую модель добавили такие функции, как распознавание разговоров, адаптивное аудио, изоляция голоса, а также перевод на иностранные языки в реальном времени.

Кроме того, владельцам гаджета будет доступна возможность записи звука в студийном качестве. Также они смогут управлять через наушники камерой смартфона.

Предзаказ устройства возможен с 25 марта, продажи начнутся в апреле от 549 долларов. Наушники доступны в голубом, фиолетовом и оранжевом цветах, а также в оттенках "звездный" и "полуночный".

Ранее Apple представила первый бюджетный ноутбук MacBook Neo. Гаджет имеет 8 гигабайтов оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 или 512 гигабайтов.

В старшей версии также присутствует Touch ID. Дисплей ноутбука размером 12,9 дюйма работает на частоте 60 герц и не имеет выреза-"челки", как в более дорогих моделях. Яркость дисплея составляет 500 нит.

