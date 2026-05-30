Депутат Азизи: у России будут особые условия прохода через Ормузский пролив

Россия и Китай и впредь будут пользоваться особыми условиями для прохода через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Особые условия будут распространяться на торговые суда и танкеры. По словам Азизи, такое решение отражает признательность Тегерана за поддержку со стороны РФ и КНР, особенно в самые трудные периоды.

Азизи добавил, что Ормузский пролив имеет особое геополитическое значение. Он является частью территориальных вод Ирана. В связи с этим, по его мнению, Тегеран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

В мае СМИ писали, что Вашингтон и Тегеран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Однако предварительное рамочное соглашение пока еще не было утверждено иранской стороной.