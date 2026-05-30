Мошенники в схемах обмана используют легенды о "компенсации за ущерб от ЧС"

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Дистанционные мошенники для обмана жертв используют легенды о "компенсации за ущерб от стихийных бедствий" и "проверке качества товаров". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Кроме того, злоумышленники могут использовать и другие убедительные сценарии. Например, обещать вознаграждение за участие в исследовании, а также сообщать о наследстве или неучтенных выплатах.

В МВД подчеркнули, что мошеннические call-центры преследуют не только цель похитить деньги у жертв. Их задача также состоит в том, чтобы установить психологический контроль над людьми – это позволяет впоследствии вовлекать обманутых граждан в дальнейшую преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов. После публикации баллов аферисты обещают "договориться" об изменении оценок через якобы "своего человека" в региональной комиссии.