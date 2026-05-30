Минпросвещения РФ отменило оценки за поведение в первом классе школ

Оценки за поведение не будут выставляться в 1-м классе школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ Минпросвещения РФ.

"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся… может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое", – говорится в сообщении.

При этом данные положения не касаются обучающихся первых классов.

В текущем году апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1‑го по 8‑й класс.

О том, что оценку поведения могут внедрить во всех российских школах уже с 1 сентября 2027 года, ранее сообщала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Она отметила, что это произойдет в том случае, если соответствующая апробация пройдет успешно.

В ведомстве также указали, что оценки будет выставлять педагогический коллектив. В него войдут советники директора по воспитанию, учителя‑логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги‑психологи и учителя‑предметники.

