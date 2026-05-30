30 мая, 09:59
Три грузовых автомобиля столкнулись на 93-м км МКАД
На 93-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщил столичный Дептранс.
Авария произошла в районе развязки с Ярославским шоссе. Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются. На месте работают городские оперативные службы.
В департаменте отметили, что движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра. Также там призвали выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав на автомобиле Hyundai сбил пешехода на Открытом шоссе Москвы. Уточнялось, что в момент ДТП пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбивший его водитель скрылся.
