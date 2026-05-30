Кабмин установил отсрочку на месяц для оплаты обеспечительного платежа по СПОТ

Кабмин РФ ввел переходный период для оплаты обеспечительного платежа по системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Нововведение вступит в силу с 1 июня, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Перенос срока для оплаты обеспечительного платежа составит один месяц", – говорится в сообщении.

Теперь для ввоза товаров в Россию импортерам потребуется специальный QR-код, для получения которого за два дня до пересечения границы необходимо будет создать электронный документ с информацией о предстоящей поставке.

Обеспечительный платеж будет обязательным для грузов, пересекающих границу с 1 июля 2026 года. При этом для товаров, ввозимых через российско-белорусскую границу, отсрочка по платежу будет продлена до 31 октября.

Как пояснили в пресс-службе, решение о переходном периоде было принято в том числе после обсуждений с бизнесом и профильными ведомствами, включая Минфин, ФНС и ФТС.

Механизм СПОТ направлен на легализацию товаров из "серой зоны" экономики, связанной с безналоговыми цепочками поставок из-за рубежа, уточнил в свою очередь Григоренко. Новая система создана для обеспечения равных условий конкуренции на внутреннем рынке.

"Кроме того, СПОТ не только позволяет выявлять участников «серых» схем импорта, но и способствует повышению защищенности потребительских прав граждан за счет четкой идентификации поставщика", – добавил вице-премьер.

Тестирование системы началось в апреле 2026 года. Представители крупнейших деловых сообществ и ассоциаций передали через нее более 6,5 тысяч документов о планируемых поставках. Обратная связь от бизнеса позволила доработать систему, добавив, например, автоматическую загрузку данных из бухгалтерских программ. В настоящее время рассматривается возможность обмена данными через API (интерфейс программирования приложений).

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России недополучает сотни миллиардов рублей из-за попадания импортных товаров в розничную продажу без обязательных платежей.

Для решения проблемы, по его словам, правительство подготовило комплекс мер. Например, предполагается внедрение системы, которая позволит отслеживать реальную доставку грузов при трансграничной торговле.