Редкая "голубая Луна" взойдет 31 мая

Редкое астрономическое явление – "голубую Луну" – можно будет наблюдать 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Возможность увидеть полную Луну дважды за один календарный месяц появляется из-за того, что промежуток между полнолуниями составляет около 29,5 суток, что короче продолжительности месяца. Такое событие и принято называть "голубой Луной" – от английского выражения, означающего исключительную редкость.

По данным ученых, предыдущий подобный случай фиксировался в августе 2023 года. Следующее же совпадение произойдет только в декабре 2028 года, причем второе полнолуние выпадет на 31 декабря и совпадет с празднованием Нового года.

Ранее астролог Татьяна Ермолина рассказала, что в полнолуние 31 мая будет проще решиться на перемены, публичные выступления и воплотить в жизнь поставленные цели. По ее словам, событие пробудит во многих жажду перемен и подарит некоторую легкость.