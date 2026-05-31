Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 21:27

Происшествия

В Херсонской области отменили мероприятия ко Дню защиты детей из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Херсонской области отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей из-за атак ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко.

Сам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX добавил, что из-за украинской атаки полностью обесточены 9 округов.

"Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО", – уточнил Сальдо.

По его словам, на месте работают энергетики и аварийные службы.

Ранее Сальдо сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по многоквартирному дому на улице Братьев Коваленко в Геническе погиб ребенок. Также за медицинской помощью, предварительно, обратились 10 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика