Причал "Московская верфь" на маршруте "ЗИЛ" – "Печатники" закроют с 2 по 7 июня

Электрические речные суда на маршруте "ЗИЛ" – "Печатники" не будут заходить на причал "Московская верфь" с 2 по 7 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ограничения вводятся из-за перемещения плавучей платформы, необходимого для строительства нового моста.

На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться ближайшей остановкой "Нагатинский затон".

Ранее на воду были спущены первые четыре электросудна "Москва 1.0", произведенные на Московской верфи в Нагатинском затоне.

По словам Сергея Собянина, уже к 2030 году в центральной части акватории Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе. Мэр подчеркнул, что в 2035 году вся река должна пользоваться только электросудами.

