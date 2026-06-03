Женская сборная РФ по футболу обыграла Китай впервые в истории

Фото: телеграм-канал "РФС | Женская сборная России по футболу"

Женская сборная России по футболу впервые в истории обыграла национальную сборную Китая. Товарищеский матч прошел в китайском Ухане и завершился со счетом 2:1 (0:0).

На 54-й минуте матча Наталья Машина от московского "Спартака" вывела команду вперед. Китайским спортсменкам удалось сравнять счет, однако на 86-й минуте представительница "Локомотива" Азалия Зальмиева забила еще один гол и принесла победу сборной России.

Во всех 4 предыдущих поединках побеждали только китаянки. Еще один матч с китайской национальной сборной пройдет 7 июня.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами своих торговых палат. Как рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, игра может состояться в июле.