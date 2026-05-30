

30 мая, 23:29

Луис Энрике прокомментировал победу ПСЖ над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов

Сафонов – двукратный! Как ПСЖ второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов

30 мая французский ПСЖ стал победителем футбольной Лиги чемпионов второй год подряд, переиграв в финальном матче в Будапеште лондонский "Арсенал". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась команда с россиянином Матвеем Сафоновым в воротах. О невероятном успехе подопечных Луиса Энрике расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: Getty Images/Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto

Более логичного финала Лиги чемпионов и представить себе было нельзя: лучшая атака турнира в лице ПСЖ (44 гола) против лучшей обороны в исполнении "Арсенала" (всего 6 пропущенных мячей). Обе команды в этом сезоне стали чемпионами своих стран, при этом если Луис Энрике делает это с парижанами регулярно, то вот Микель Артета стал первым тренером "канониров" с 2004 года, кому удалось взять трофей АПЛ.

При этом французский суперклуб выигрывал Лигу чемпионов сезоном ранее и шел защищать это гордое звание. Англичане же вышли в финал впервые за 20 лет, а тогда – в 2006-м – они пролетели мимо "ушастого" кубка, уступив "Барселоне".

Но для многих российских болельщиков главное – фигура Матвея Сафонова, который в нынешнем сезоне выиграл право стать основным голкипером ПСЖ и в финале вышел в стартовом составе. Представителей РФ не было в главном матче Лиги чемпионов целых 8 039 дней, со времен "Порту" и Дмитрия Аленичева. Но он тогда появился по ходу матча, а вот чтобы россиянин был на поле с самого его начала – такое вообще случилось впервые.

В центре внимания по ходу первого тайма Сафонов оказывался дважды. Впервые – на 6-й минуте, но в ситуации, где шансы спасти были 50 на 50. Защитник ПСЖ Маркиньос при розыгрыше мяча в центре поля пробил в чужого, а на подборе сыграл полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц, которого в этой встрече Артета сделал ярко выраженной "девяткой". Немец улетел один на один почти до лицевой, но сумел пробить с острого угла четко под перекладину. Сила выстрела была такой, что Матвей даже не успел поднять руки.

Во втором ярком эпизоде с участием россиянина ему хорошенько досталось: Сафонов вылетел на перехват прострела, но в борьбе получил по голове то ли от своих, то ли от чужих, то ли и от тех, и от других. Не нокдаун, конечно, но минуты три на то, чтобы прийти в себя, все же понадобилось.

Собственно, это два наиболее ярких эпизода вообще за весь первый тайм: причиной тому – "Арсенал" и план Артеты. "Канониры" действовали весьма статично с точки зрения прессинга, но при этом насыщали середину поля, вынуждая ПСЖ смещать атаки на фланг. А там тут как тут оказывалось как минимум два игрока английского клуба против одного французского. Придумать что-то более неуютное для футбола Луиса Энрике, который жив на скорости и пространстве, вряд ли было возможно.

Воздух в обороне "Арсенала" появился лишь во второй половине, когда сами "пушкари" чуть активнее пошли в прессинг. Правда, это все же были не сквозняки, а небольшие щели, через которые прорывался ветерок. На 62-й минуте ПСЖ воспользовался микрошансом: стенка в районе левого полуфланга, и защитник англичан Кристиан Москера заплел ноги вингеру ПСЖ Хвиче Кварацхелия. Главный арбитр финала, немец Даниэль Зиберт констатировал пенальти, который Усман Дембеле своим ударом в противоход голкиперу Давиду Райи превратил в ответный гол – 1:1.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

До Сафонова же во втором тайме мяч практически не доходил, а вот его партнеры могли решать все в основное время. У Хвичи и вышедшего вместо него Брэдли Барколя были едва ли не идентичные моменты, как и в ситуации с голом Хаверца. Но в случае с завершающим ударом Кварацхелия мяч рикошетом от ноги Майлса Люиса-Скелли попал в штангу, а у Барколя сфера без лишних касаний полетела в сетку с внешней стороны. Да еще и Витинья после серии пристрелок шикарно крутил по уходящей траектории в верхний угол – не случилось.

Таким образом, командам понадобилось еще полчаса дополнительного времени. Обе 15-минутки "Арсенал" провел с оглядкой на свои ворота, в то время как ПСЖ лез вперед, налетая на окопы. Это был крайне бедный на моменты матч, где все дошло до серии пенальти, после чего в одночасье голкиперы команд стали главными героями финала в Будапеште.

Матвей Сафонов в нынешнем сезоне уже совершал подвиг в серии 11-метровых, отразив четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка. В этот раз российский вратарь ПСЖ не сделал ни одного сейва, в отличие от Давида Райи, который отбил удар Нуну Мендеша. Но победителем все равно вышли парижане: а все потому, что Эбериче Эзе и, что самое главное, Габриэл последним ударом послали мячи мимо створа.

ПСЖ стал всего лишь второй командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось выиграть два кубка подряд. Но, в отличие от предыдущего розыгрыша, нынешний стал победным в том числе благодаря игре Сафонова, который прошлый сезон чаще проводил на скамейке. В нынешнем Матвей вошел в десятку лучших голкиперов турнира по количеству сейвов, а также выдал четыре сухих матча. Вытеснил по ходу сезона Люку Шевалье, который, проиграв конкуренцию россиянину, лишился вызова в сборную Франции на будущий чемпионат мира. Вместе с командой, помимо Лиги чемпионов, выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Блестящий сезон, без лишних слов.

Фото: AP/TASS/Petr Josek

При этом "Арсенал" в этой Лиге чемпионов проиграл вообще впервые – но в самый решающий момент. Парни Луиса Энрике стали теми, кто смог их остановить. А у самого главного тренера ПСЖ теперь в копилке целых три "ушастых" кубка: два с парижанами и один с "Барселоной".

Мы одолели очень сильную команду. Матч был напряженным, с первых минут все было непросто. Секрет в постоянной работе плюс замены сыграли решающую роль.
Луис Энрике
главный тренер ПСЖ

Микель Артета проделал фантастическую работу в нынешнем сезоне, но последнего шага до величия "Арсеналу" все же не хватило. У этого пока еще довольно молодого тренера с этой командой есть будущее. Да, "канониры" не смогли поддержать почин английских "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас", которые выиграли в нынешнем сезоне Лигу Европы и Лигу конференций соответственно. Но были очень и очень близки, загадав ПСЖ крайне сложную задачку.

Парижане ее решили – и поэтому второй год подряд поднимают кубок Лиги чемпионов над головой.

Камзин Никита

