Медведев заявил о возможности симметричного удара в случае разрушения ЗАЭС

В случае катастрофического разрушения атомной электростанции, вызванного действиями ВСУ, возможен ответ в виде симметричного удара. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В частности, под обстрел могут попасть украинские АЭС или атомные станции стран НАТО, участвующие в конфликте. При этом политик предупредил, что разрушение машинного или реакторного зала Запорожской АЭС может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобыльской аварией.

"Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия", – написал Медведев в своем канале в МАХ.

Украинский дрон атаковал машинный зал блока № 6 Запорожской АЭС 30 мая. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра. Тем не менее нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что атака была преднамеренной, и обратил внимание на то, что она стала первой в мире, направленной на основное оборудование АЭС. В связи с этим он предупредил об угрозе ядерной безопасности региона в случае повторения подобных ударов.