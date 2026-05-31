31 мая, 23:19Экономика
RWB опровергла информацию о приобретении "Росгосстраха"
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Объединенная компания Wildberries & Russ не планирует приобретать "Росгосстрах". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу RWB.
Ранее в СМИ появилась информация, что Wildberries & Russ может войти в капитал "Росгосстраха" – одного из непрофильных активов, на который ВТБ ищет покупателя.
"У группы RWB нет планов по приобретению "Росгосстраха", – говорится в сообщении.
До этого маркетплейсы Wildberries и Ozon опровергли введение ограничений на бесплатную доставку и постоплату товаров. В RWB назвали фейком информацию, что с 1 июня будет введен минимальный порог стоимости корзины для бесплатной доставки.
Маркетплейсы подчеркнули, что никаких новых условий для пользователей не вводилось.