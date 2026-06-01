Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею

Фото: ТАСС/AP/Claudio Thoma

Финляндия завоевала золото домашнего чемпионата мира по хоккею, в овертайме переиграв Швейцарию со счетом 1:0. Об этом сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).

Судьбу финала на 71-й минуте решил точный бросок Консты Хелениуса.

Этот титул стал для финской сборной пятым в истории. До этого команда выигрывала золотые медали в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах.

Ранее стало известно, что IIHF планирует принять решение о допуске российских команд в индивидуальном порядке в будущих международных соревнованиях. Дисциплинарный совет организации пришел к выводу, что предыдущее решение о недопуске не может быть оставлено в силе в прежней форме.

