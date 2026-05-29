29 мая, 11:22

IIHF примет решение о допуске российских команд в индивидуальном порядке

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) соберет необходимые данные, а затем примет решение по допуску команд из России к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке. Об этом сообщается на сайте организации.

Как уточняется в заявлении, дисциплинарный совет пришел к выводу, что предыдущее решение не может быть оставлено в силе в прежней форме. В связи с этим вопрос был направлен обратно в совет IIHF для повторного анализа с учетом планов по безопасности, операционной деятельности и спортивных аспектов.

Ранее IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных из России к соревнованиям сезона-2026/27. В представленных документах по оценке рисков не было достаточно оснований для продления отстранения.

Однако, по данным Федерации хоккея России, это не предполагает моментального возвращения россиян на мировые турниры. Это может произойти только на основании регламента IIHF.

IIHF не привела аргументов для запрета на участие сборной России по хоккею в соревнованиях

