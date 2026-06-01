В России за год может быть открыто до 1 млн криптосчетов

До 1 миллиона криптовалютных счетов может быть открыто в течение первого года после запуска удобных клиентских сервисов крупными финансовыми организациями в регулируемом контуре России. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил исполнительный директор одной из компаний Алексей Короленко.

По его оценке, после принятия и вступления в силу пакета профильных законопроектов рынок ждет значительный приток частных инвесторов. Резкий рост числа новых криптосчетов станет возможным благодаря созданию крупными игроками простого и доступного клиентского пути.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о легализации обращения цифровых валют, разработанный Минфином и Центробанком. Закон предполагает, что россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты только через лицензированные российские площадки, в том числе брокеров и управляющие компании.