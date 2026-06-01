01 июня, 07:15

Происшествия

Четыре человека погибли в результате взрыва на заводе оборонной компании в Южной Корее

Фото: 123RF/kuzma

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате взрыва на оборонном заводе Hanwha Aerospace в Тэджоне в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные местной полиции.

На данный момент пожарные продолжают тушить возгорание, возникшее после взрыва. Предварительной причиной ЧП названо воспламенение топлива для двигательных установок на первом этаже здания.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился мобилизовать все ресурсы для спасения людей. Спасательные службы приступят к полноценному расследованию и установлению точного числа жертв только после полной локализации огня.

Ранее 21 человек погиб в результате взрыва на заводе фейерверков в Китае. Еще 61 получил ранения различной степени тяжести. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва.

происшествияпожарза рубежом

