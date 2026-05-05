05 мая, 05:23

Происшествия

В Китае 21 человек погиб в результате взрыва на заводе фейерверков

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в центральной части Китая. Об этом сообщает сообщает Центральное телевидение КНР.

В результате происшествия погиб 21 человек, еще 61 получил ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва. Отмечается, что правоохранительные органы уже задержали ответственное лицо в компании – производителе фейерверков.

Ранее взрыв произошел на заводе фармацевтической компании в Японии. В результате происшествия пострадали пять человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. Предварительно, на территории предприятия взорвалась цистерна с топливом.

