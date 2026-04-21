Antena 3: взрыв произошел на теплоэлектроцентрали в Бухаресте

Взрыв произошел на территории теплоэлектроцентрали CET Vest в Бухаресте, сообщает RT со ссылкой на телеканал Antena 3.

Как пояснил глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат в интервью Digi24, на территории завода загорелись два трансформатора. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожарные не прогнозируют дальнейшего распространения огня, однако жителям близлежащих районов рекомендовано закрыть окна, чтобы дым не попадал в квартиры.

Обстановка на месте происшествия остается под постоянным наблюдением профильных служб, добавил чиновник.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме в Бухаресте. Два верхних этажа восьмиэтажного здания оказались серьезно повреждены. В результате инцидента погибли два человека, пострадали 11 жителей.