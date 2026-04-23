Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 18:06

Экс-супруг Кэти Перри Рассел Брэнд признался в сексе с 16-летними девушками

Фото: ТАСС/ЕРА/ANDY RAIN

Бывший супруг Кэти Перри и звезда фильмов "Пенелопа" и "Рок на века", актер и комик Рассел Брэнд признался в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала журналистки Мегин Келли.

По словам Брэнда, который позиционирует себя как веган и йог, он вступал в связь с 16-летними девушками, когда ему самому было около 30 лет. Это произошло в Европе и в Великобритании, где возраст согласия, как он утверждает, составляет 16 лет.

Также он назвал себя "эксплуататором женщин" и признал, что его сексуальное поведение в прошлом было "эгоистичным" – он не обращал внимание на то, как секс влиял на других людей.

При этом он добавил, что меру греха может определить только Бог, а земных законов он не нарушал.

Брэнду также были предъявлены три обвинения в изнасиловании, три – в сексуальном насилии и одно – в непристойном нападении. Этой осенью он предстанет перед судом – обвинения против него были выдвинуты шестью женщинами. Сам актер отрицает все обвинения, предъявленные ему в период с 1999 по 2009 год.

Ранее американского певца Смоки Робинсона обвинили в сексуальном насилии, длившемся на протяжении многих лет. В иске утверждается, что нападения в основном происходили в доме Робинсона в Чатсворте, Калифорния. СМИ писали, что певец напал на одну женщину по меньшей мере 23 раза с 2014 по 2020 год.

