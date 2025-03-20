20 марта, 16:55Шоу-бизнес
Канье Уэст обвинил семью Ким Кардашьян в секс-торговле детьми
Фото: ТАСС/ЕРА/JASON SZENES
Рэпер Канье Уэст на фоне ссоры обвинил семью экс-супруги, американской предпринимательницы и звезды Ким Кардашьян в торговле детьми. Об этом музыкант написал в социальной сети X.
Поводом для подобных высказываний стало участие его одиннадцатилетней дочери Норт Уэст в музыкальном клипе FKA Twigs. По словам рэпера, у девочки была слишком откровенная одежда.
"Кардашьяны – секс-работники, и они занимаются секс-трафиком всех темнокожих детей, которых производят на свет", – написал Уэст.
Вдобавок ко всему он опубликовал снимок с младшей дочерью Чикаго и пожаловался, что его не допускают к воспитанию. Уэст объяснил, что ему не разрешили посетить вечеринку в честь дня рождения дочери.
"Темнокожих отцов намеренно исключают из жизни каждый день", – добавил рэпер.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян обсуждает с адвокатами возможность частичного лишения родительских прав экс-супруга и музыканта Канье Уста после его недавней выходки.
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