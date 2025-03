Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за песни c участием P. Diddy

Канье Уэст записал трек с 11-летней дочерью Норт и сыном скандально известного P. Diddy. Мать девочки и бывшая жена рэпера Ким Кардашьян песню, а тем более сомнительную коллаборацию не оценила и подала в суд на экс-супруга. Кроме того, в ближайшее время перед законом предстанут грабители, которые девять лет назад напали на Ким в Париже. О злоключениях Кардашьян расскажет Москва 24.

"Я начну войну"

15 марта рэпер Канье Уэст выложил в Сеть новые треки. В записи одного из них под названием Lonely Roads Still Go to Sunshine приняли участие его 11-летняя дочь Норт от Ким Кардашьян и сын рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) Кристиан Комбс. Песня начинается с телефонного разговора: в нем опальный музыкант, который сейчас ждет в тюрьме суда по обвинениям в насилии и секс-торговле людьми, благодарит Канье за поддержку.

Фит не понравился матери Норт: звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян заявила, что не хочет, чтобы имя ее дочери каким-либо образом ассоциировалось со скандалом вокруг P. Diddy. По данным издания Daily Mail, Ким пыталась помешать публикации песни. Сам Канье перед релизом выложил в соцсетях скриншоты своей переписки с Кардашьян, которые вскоре удалил. В сообщениях Ким заявляет, что именно ей принадлежат права на имя их дочери Норт (она зарегистрировала имена всех своих детей в качестве торговых марок, и без ее согласия никто не может их использовать, даже отец). Однако, Канье с такой позицией не согласился.

"Исправь это (документы. – Прим. ред.), или я начну войну. Ни ты, ни я не оправимся от последствий, тебе придется убить меня", – ответил серьезно настроенный Канье бывшей.

По информации СМИ, накануне выхода песни Ким обратилась в суд. В результате было проведено экстренное слушание, на котором Канье не присутствовал, но якобы согласился отложить релиз трека. Однако рэпер нарушил договоренности, и сомнительный фит увидел свет. Теперь Ким добивается удаления композиции с музыкальных платформ и из соцсетей.

Звезда не зря опасается за репутацию дочери, ведь P. Diddy обвиняют в насилии, нападениях, рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Рэпера арестовали в сентябре 2024 года. Согласно обвинительному заключению, музыкант устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал к половым актам с работниками секс-индустрии. Суд над Шоном назначен на 5 мая 2025 года. При этом сам Комбс вину не признает.

"Я похитил Ким Кардашьян"

Фото: legion-media.com/ImageSpace/Sipa USA

В ближайшее время телезвезду ждет еще одно разбирательство. За свои поступки перед Фемидой ответит банда грабителей, которая напала на Ким девять лет назад в Париже. Судебный процесс начнется в апреле, сообщает Daily Mail. Появится ли на нем сама Кардашьян, пока неизвестно.

В октябре 2016 года знаменитость вместе с сестрами Кортни, Кендалл, личной помощницей Стефани Шеппард и телохранителем Паскалем Дювье прибыла на Неделю моды в Париж. Злополучной ночью Ким находилась в номере элитного отеля одна: сестры в компании телохранителя поехали в ночной клуб. Тогда к ней ворвались вооруженные грабители и, угрожая пистолетом, связали, заткнули рот кляпом и заперли в ванной. Преступники забрали все украшения телезвезды. Общий ущерб оценивался в 10 миллионов долларов.

Спустя три месяца после резонансного преступления французская полиция задержала грабителей и их сообщников, всего – 16 человек. Однако, несмотря на оперативные действия, расследование затянулось на годы, в течение которых нескольких подозреваемых освободили из-за плохого состояния здоровья. В результате в суде за свои поступки ответят 12 злоумышленников.

По данным СМИ, главарю банды Омару Айд Кедашу по прозвищу Старый Омар сейчас 69 лет. Ранее журналисты писали, что мужчина передал из тюремной камеры Ким письмо с извинениями, где якобы сообщил, что сожалеет о содеянном и осознает масштабы причиненного им психологического вреда. Другой грабитель, 72-летний Юнис Аббас, даже написал и издал книгу "Я похитил Ким Кардашьян", где подробно рассказал о совершенном преступлении.