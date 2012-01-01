P. Diddy подозревают в организации пожаров в Калифорнии

Среди пользователей Сети распространяется конспирологическая теория, что к бушующим в Калифорнии пожарам может быть причастен P. Diddy. Якобы арестованный рэпер решил избавиться от улик и попросту сжег особняки своих друзей, которые присутствовали на секс-вечеринках. Подробности заговора – в материале Москвы 24.

"Сколько домовладельцев были в списке Дидди?"

Фото: AP Photo/Noah Berger

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента уже известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна: уничтожено по меньшей мере 12 тысяч строений, включая частные дома. По оценкам метеорологической компании AccuWeather, экономический ущерб превысил 250 миллиардов долларов.



Справиться со стихией спасателям мешает погода: по прогнозам синоптиков, дождей не предвидится, а скорость ветра временами составляет около сотни километров в час.

По делу о поджогах уже есть несколько задержанных, однако по одной из самых популярных версий в Сети, первопричиной бедствия может быть отнюдь не природа. Бывшая американская чиновница Кэтрин Остин Фиттс предположила, что в лесных пожарах в Лос-Анджелесе может быть виновен рэпер P.Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), давно находящийся под арестом. Своими подозрениями она поделилась 9 января в подкасте Financial Rebellion. Фиттс считает, что Комбс якобы спровоцировал возгорание "для сокрытия улик".



"Нам нужны ответы. В таких ситуациях, как пожары в Лос-Анджелесе, я смотрю на закономерности. Сколько домовладельцев были в списке Дидди?" – задалась вопросом чиновница.

Кэтрин намекнула, что в уничтоженных домах участников вечеринок P. Diddy могли находиться доказательства по уголовному делу против знаменитости. В списке пострадавших от лесных пожаров особняки Jay Z, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Эштона Катчера, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Мэрайи Кэри.

Экс-чиновница рассказала, что не раз наблюдала за тем, как люди делали "ужасные вещи" для сокрытия своих преступлений. Она заявила, что "не будет удивлена", если рэпер как-то связан с лесными пожарами.

Насилие и торговля людьми

Фото: AP PhotoCharles Sykes/Invision/AP

Секс-скандал вокруг P. Diddy разгорелся еще осенью 2023 года. Сначала иск против музыканта подала певица Кэсси Вентура: она обвиняла Комбса в сексуальном насилии и торговле людьми. Уже в феврале 2024-го в суд обратился продюсер Родни Джонс. Он также заявил о сексуальных домогательствах со стороны рэпера.

По данным СМИ, всего иски с обвинениями в харассменте и насилии против P. Diddy подали более 40 человек. По словам адвоката Тони Базби, в числе потерпевших свыше 120 мужчин и женщин, причем 25 процентов из них были несовершеннолетними на момент преступления.

В марте 2024 года в рамках дела в домах артиста прошли обыски, а 17 сентября Комбс был арестован после предъявления ему обвинений в насилии и нападениях. Согласно обвинительному заключению, рэпер устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии. P. Diddy также вменяют рэкет, секс-торговлю людьми и их перевозку с целью вовлечения в проституцию, сообщают мировые таблоиды.

Суд над музыкантом назначен на 5 мая 2025 года. Сам Комбс вину не признает.

Нервный срыв, медитация и новое обвинение

Фото: AP PhotoJordan Strauss/Invision/AP

27 декабря 2024 года стало известно, что P. Diddy пережил в тюрьме нервный срыв. По данным источника Daily Mail, рэпер умолял охранников отправить его в тюремную больницу для обследования. Журналисты предположили, что таким способом исполнитель хотел освободиться под залог в Рождество.

Однако успокаиваться Комбсу пришлось самостоятельно. В этом ему помогла медитация, которую артист освоил во время заключения. Газета уточнила, что P. Diddy потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации.

При этом 13 января 2025 года издание The Mirror сообщило, что рэперу предъявили новый иск: Комбса обвинили в сексуальном насилии над 16-летней девушкой. Предполагаемая жертва работала няней летом 2000 года в доме семьи, которая жила неподалеку от рэпера в Нью-Йорке.

По словам пострадавшей, она столкнулась с P.Diddy на улице после работы. Тот настойчиво предлагал подвезти ее до дома. В итоге девушка согласилась, но ее привезли в другое место. В иске говорится, что Комбс дал ей выпить, чтобы она успокоилась. После этого няня стала "вялой", и рэпер "подверг ее сексуальному насилию".