Косметолог-самоучка Емельян Брауде объявил о завершении карьеры

Косметолог-самоучка Емельян Брауде, который прославился скандальными роликами с процедурами в антисанитарных условиях и сомнительными методиками, заявил, что уходит из "профессии". Кто пострадал от рук "мясника из соцсетей" – в материале Москвы 24.

"Мясник из соцсетей"

Фото: youtube.com/Катя Конасова

13 января Емельян Брауде (настоящее имя – Ян Силис), известный в народе как "мясник из соцсетей", сообщил в своем блоге, что уходит из косметологии и больше не проводит обучение. Он также заявил о недопустимости "проведения небезопасных процедур и незаконных услуг". По мнению многих пользователей, решение может быть связано с тем, что в начале месяца глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовных дел, возбужденных против лжеврача по 235-й и 238-й статьям УК РФ.

Брауде попал в индустрию красоты случайно. По информации СМИ, в прошлом он работал курьером и доставлял филлеры косметологам. Однажды мужчина решил, что "колоть губы" может каждый, и занялся эстетической медициной. На протяжении нескольких лет бывший курьер проводил бьюти-процедуры без медицинского образования.

Прозвищем "мясник" Емельян обязан роликам со своих сеансов, которые он выкладывал в соцсетях. На кадрах видно, что манипуляции проводятся в антисанитарных условиях, без масок и перчаток, с громкой музыкой, раскуриванием кальяна, употреблением алкоголя и фривольным обращением с порой доведенными до истерики пациентками.

Большой шок у пользователей вызывали и сами "процедуры". На одном из видео ученицы Брауде вместо анестезии держат клиентку за ноги, в другом – шлепают женщину по ягодицам прямо на операционном столе. Косметолог-самоучка также выкладывал ролик, на котором показывал, как убрать щель между передними резцами: пациентке просто вставили между зубами спички и подожгли.

Порой происходящее в кабинете лжеврача не только напоминало пытки, но и угрожало жизни клиенток. В 2020 году Емельян опубликовал кадры, на которых женщина после процедуры бьется в судорогах на кушетке из-за анафилактического шока (в следующем видео она уже пришла в себя).

Обретя широкую, хоть и скандальную, популярность, Брауде организовал так называемую "Секту ТП" – курсы, на которых за несколько дней все желающие якобы могут научиться тому, что студенты профильных вузов осваивают годами. На занятиях коуч также объяснял, как избегать ответственности за свои ошибки, писали СМИ.

"Губы дьявола"

"Плоские губы ТП", "губы-осьминоги" ("губы дьявола"), "лисьи" глаза и другие странные техники модификации внешности стали визитной карточкой Брауде.

Например, чтобы создать "губы дьявола", косметолог-самоучка с помощью инъекций гиалуроновой кислоты придавал им остроконечную форму со множеством выступов и ложбинок.

А согласно технике "газовых" или "воздушных" губ, игла прокалывает кожу, и через пару мгновений ткань наполняется, предположительно, углекислым газом. По обещаниям Брауде, длительность эффекта – три месяца. Однако член Европейской Академии дерматовенерологии, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с изданием Lenta.ru выразила мнение, что такие губы "сдуются" уже через сутки, ведь объем вызван отеком.





Юлия Галлямова член Европейской Академии дерматовенерологии, доктор медицинских наук Мы не видели пациентку (скорее жертву) спустя некоторое количество времени. Проследить за эффектом не можем. Газ в губах долго держаться не будет точно. Общий эффект от него вполне мог пройти и через полчаса, когда газ вышел, а отек может сохраняться на большее количество времени. Но никто нам этого не показывает. А что будет с губами через несколько дней?

В свою очередь, косметолог, давшая комментарий изданию "Аргументы и факты" на условиях анонимности, назвала техники Брауде травмирующими. По мнению специалиста, то, что делал Емельян, неестественно и уродует внешность, а исправить лицо после подобного вмешательства почти невозможно.

Уголовное дело

Фото: youtube.com/Катя Конасова

Широкой общественности стало известно о деятельности лжеврача в 2020 году. Телеведущая Дана Борисова в эфире одной из программ рассказала, что связалась с Брауде ради "дьявольских губ". В ответ Емельян предложил запустить совместный пиар-проект, но при этом не портить губы звезды, а подрисовать нужную форму в фоторедакторе.



Передача получилась резонансная, и в начале 2021 года СК возбудил уголовные дела против Брауде, правоохранители занялись поиском пострадавших. Тогда "серый" косметолог испарился из медиапространства, удалив все аккаунты в соцсетях.

Однако в 2023 году Брауде "вернулся" и безнаказанно продолжил деятельность. В интервью блогеру Кате Конасовой Емельян сокрушался, что во время его отсутствия ученицы активно развивали свои соцсети и недобросовестно проводили процедуры, параллельно пытаясь выжить друг друга с рынка. Брауде отметил, что его авторские техники были извращены.