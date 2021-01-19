СК возбудил дело после травмирования пациентов косметологами в Москве

21:29
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи возбудили уголовное дело в связи с травмированием двух женщин во время оказания косметологических услуг в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК РФ.
Дело возбудили на основе информации с одного из федеральных каналов. Следователи сообщили, что им оказали ненадлежащие косметологические услуги, которые привели к причинению вреда здоровью пациентов.
Дело возбудили по пункту "а", части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц организованной группой"), отметили в СК РФ.
"Из содержания телепередачи следует, что на территории Москвы неустановленные лица в салонах красоты и домашних условиях, не имея необходимого медицинского образования, а также лицензии на осуществление косметологических услуг, используя незарегистрированные на территории Российской Федерации медицинские изделия, оказывались косметологические услуги, повлекшие причинение вреда здоровью пациентов. Также указывалось, что обучение граждан, оказывавших косметологические услуги, проводил Емельян Брауде, который в свою очередь сам не имеет соответствующего образования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что косметологов допросили, а также изъяли у них необходимую медицинскую документацию. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
"Территориальному органу Росздравнадзора по г. Москве и Московской области и департаменту здравоохранения г. Москвы поручено проведение проверки по всем фактам, изложенным в репортаже. Расследование по уголовному делу продолжается", – отметили в СК РФ.
Ранее эксперты индустрии красоты рассказали, что клиентская база российских косметологов выросла в пандемию коронавируса. В качестве одной из причин отмечается то, что люди регулярно видят себя со стороны в камеру, поэтому больше обращают внимание на внешность.
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