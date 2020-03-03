Роспотребнадзор предостерег от навязанных кредитов в салонах красоты

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Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что не стоит оформлять навязанные кредиты в салонах красоты. Подобные случаи участились, как сообщает "Вечерняя Москва".

Компании, которые предлагают уход за собой, действуют по похожей схеме. Сначала потребителей приглашают на бесплатные процедуры, причем просят взять с собой паспорт. Пришедших гостей уговаривают стать клиентом салона или купить комплект дорогой косметики.

Если посетитель ссылается на нехватку денег, ему предлагают одновременно и скидку, и рассрочку на приобретение товара.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в любом случае необходимо ознакомиться с условиями кредитного договора. Покупатель должен осознавать как размер платежей, так и возможные санкции за нарушение условий соглашения.

Ранее москвичей предостерегли от посещения косметологических кабинетов, которые открывают при парикмахерских. Зачастую их открывают врачи-самоучки. Работают эти мини-салоны с просроченными препаратами и без сертификатов.

