ВСУ с помощью сбросов с БПЛА заминировали квартал в Рыльске Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью сбросов с беспилотников заминировали один из кварталов в центре Рыльска Курской области. Опасные участки оцеплены, сообщил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, при подрыве одного из устройств пострадали два мирных жителя. У 46-летней женщины минно-взрывная травма, отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, их доставят в Курск для оказания помощи.

В связи с продолжающимся сбросом губернатор призвал жителей города быть осторожными. Саперы начнут разминирование, как только позволит обстановка.

Ранее 31-летний житель Курской области пострадал при атаке FPV-дрона на село Воробжа Суджанского района. У мужчины диагностировано слепое осколочное ранение левой ноги. Его доставили в Курск для оказания медицинской помощи.

