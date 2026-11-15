Дегтярев потребовал пересмотреть статус IIHF после исключения сборной РФ из молодежного ЧМ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев потребовал пересмотреть статус Международной федерации хоккея (IIHF) и ее право проводить турниры после решения исключить сборную России из числа участников молодежного чемпионата мира. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, единственным правильным решением было бы перенести турнир из Канады, которая отказалась выдавать визы россиянам, в страну, готовую допустить всех спортсменов.

Он также сообщил, что ранее российская сторона потребовала принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады. По словам министра, действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить наиболее жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций.

Ранее власти Канады приняли решение не выдавать визы российским хоккеистам для участия в турнире, который пройдет на территории страны в 2027 году. По данным СМИ, ограничения должны были затронуть и игроков с уже действующими визами.

После этого Международная федерация хоккея сообщила, что Россия не сможет стать участницей молодежного чемпионата мира из-за ограничений со стороны Канады.

Канада отказала российским хоккеистам в визах на молодежный ЧМ



