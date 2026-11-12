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12 ноября, 10:47

Политика

Почетный президент ОКР Жуков призвал лишить Канаду молодежного ЧМ по хоккею

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канада не должна принимать молодежный чемпионат мира по хоккею, поскольку она не допускает к участию российских спортсменов. Такое мнение высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Если есть дискриминация и недопуск одной из команд, это нарушение обязательств", – цитирует его ТАСС.

До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) обязана допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако правительство Канады сообщило, что не будет выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал отказ канадских властей ожидаемым. По его словам, решение связано с отношением премьер-министра Марка Карни к России. Дипломат считает, что Оттава вредит собственной стране и ее спортивной репутации, а также демонстрирует неуважение к праву.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после отказа в визах российским спортсменам Канада утратила моральное право проводить молодежный чемпионат.

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