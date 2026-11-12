Биолог Слынько: семечки, сало и хлеб являются вредным для синиц кормом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жареные семечки, соленое сало и молоко могут навредить синицам, а хлеб не подходит для полноценной зимней подкормки. Об этом в Синичкин день, который отмечается 12 ноября, сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета Росбиотех Елену Слынько.

В качестве безопасного угощения специалист рекомендует использовать сырые несоленые семечки подсолнечника, говяжий жир, несоленое сало и специальные жировые шарики из смеси семян и жира. Кроме того, птицам можно предлагать сушеные ягоды рябины и боярышника. При этом любые испорченные продукты необходимо убирать из кормушки.

Отдельное внимание эксперт обратила на хлеб. Он уступает семенам и животным жирам по питательной ценности, поэтому не способен обеспечить птиц достаточным количеством энергии. Синица может заполнить им зоб, но при этом не получить необходимых питательных веществ и погибнуть от истощения. Размокшие и испорченные хлебные остатки также опасны для пернатых.

Не менее вредны продукты с высоким содержанием соли. Из-за небольшой массы тела синиц даже сравнительно малое количество хлорида натрия может нарушить водно-солевой баланс и вызвать обезвоживание. В тяжелых случаях это приводит к поражению внутренних органов. Поэтому жареные семечки, соленое сало и другие подобные угощения под запретом.

Не следует давать птицам и молоко – их пищеварительная система не приспособлена к такому продукту, из-за чего у пернатых может возникнуть расстройство. Зимой это особенно нежелательно, поскольку организму необходимо постоянно восполнять энергетические затраты.

Слынько напомнила, что с наступлением холодов синицы, сойки, свиристели и снегири чаще прилетают к человеческому жилью в поисках пищи. При этом физиология небольших птиц заметно отличается от человеческой.

Большая синица весит всего 15–20 граммов, ее температура тела достигает 41–42 градусов, а сердце может сокращаться более 500 раз в минуту. Столь интенсивный обмен веществ – результат приспособления к активному образу жизни, резким перепадам температуры и постоянной угрозе со стороны хищников.

Пищеварительный тракт синиц сравнительно короткий, поэтому корм перерабатывается быстро. Птицы захватывают его клювом и проглатывают, после чего пища проходит механическую и химическую обработку.

Именно поэтому им необходимы продукты с высокой энергетической ценностью, которые не требуют много времени на усвоение. По словам Слынько, идеальный корм должен быть сырым, несоленым и калорийным.

В морозы синицы используют и дополнительные способы экономии энергии. Некоторые птицы во время ночного отдыха способны снижать температуру тела, сокращая расход запасов. Утром им вновь требуется поддерживать интенсивный обмен веществ, поэтому доступ к питательной пище особенно важен.

Помимо правильного выбора корма, необходимо регулярно ухаживать за кормушкой. Остатки еды следует своевременно удалять, а саму конструкцию очищать, чтобы снизить риск распространения инфекций. Для жировых шариков лучше выбирать специальные держатели без пластиковых сеток – в них птицы могут запутаться.

Ранее в столичном департаменте природопользования рекомендовали подкармливать зимующих птиц только во время сильных морозов, метелей и ледяного дождя, когда им становится труднее самостоятельно добывать пищу.

Представитель ведомства Олеся Шевчук пояснила, что помощь горожан и пищевые отходы становятся для некоторых видов птиц дополнительным источником энергии. При этом начинать подкормку без необходимости не советуют.