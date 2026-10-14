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14 октября, 10:06

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Депприроды Москвы: птиц следует подкармливать только в сильные морозы

Москвичам рассказали, в какую погоду следует подкармливать птиц

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Оксана Король

Подкармливать зимующих птиц в Москве рекомендуется при сильных морозах, метелях и ледяном дожде, когда пернатым сложнее самостоятельно находить пищу. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Олесю Шевчук.

С наступлением холодов многие птицы перебираются ближе к жилым домам, где проще найти пропитание. По словам Шевчук, пищевые отходы и помощь горожан стали важным источником энергии для ряда видов, обитающих в городской среде. Однако в департаменте советуют не начинать подкормку без необходимости и дождаться действительно сложных погодных условий.

Специалист также обратила внимание на качество корма. Неподходящие продукты могут навредить здоровью птиц, поэтому угощение для них должно быть безопасным и подходящим для пернатых.

Ранее в Минэкологии Подмосковья предупредили об опасности подкормки водоплавающих птиц неподходящими продуктами. Хлеб, чипсы и крупа могут вызвать брожение в зобе, которое способно привести к воспалению и гибели пернатых. В ведомстве также призвали не перекармливать птиц, поскольку это мешает им самостоятельно добывать пищу.

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