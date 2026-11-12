С мужчины, упавшего на пути в московском метро, взыскали 353 тыс рублей

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Столичный суд оштрафовал пассажира, который в состоянии опьянения упал на пути. Ему придется выплатить 353 тысячи рублей компенсации и пошлину в размере 11,33 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Инцидент произошел утром 27 января на станции "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии. Мужчина находился под влиянием сильнодействующих препаратов, известных как "аптечные наркотики". Он упал на пути, из-за чего движение поездов приостановили на 10 минут.

В результате были отменены два поезда и проведена внеплановая высадка пассажиров. Метрополитен понес убытки в форме упущенной выгоды, которую получил бы при стабильной работе.

Ответчик на заседание суда не пришел. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В материалах указано, что после происшествия мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача ему назначили 10 суток административного ареста. Вину в потреблении "аптечных наркотиков" мужчина признал.

"Аптечные наркотики" – это группа препаратов, которые при употреблении без назначения специалиста могут вызывать состояние тяжелого опьянения и наркотическую зависимость.

С начала года Московский метрополитен взыскал более 3,2 миллиона рублей с виновников задержек поездов. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что график в метро рассчитан до секунд и внезапные остановки нарушают работу всей линии и мешают пассажирам.