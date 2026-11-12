CNN: два человека погибли при обрушении жилого здания в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/АР/Ryan Murphy

В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное жилое здание. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще 17 пострадали. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Здание обрушилось 11 ноября около 16:00 в центре Бруклина, в квартале Флэтбуш. Оно рухнуло на строительную площадку. По последним данным, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 12 – в стабильном. Среди пострадавших – семеро детей.

В настоящее время идет разбор завалов. Как рассказал представитель департамента полиции Нью-Йорка, спасатели пока не располагают полной информацией о том, сколько человек могут оставаться под завалами. При этом из-под обломков уже удалось извлечь несколько человек. Среди них – беременная женщина. Пожарные опасаются повторного обрушения здания.

Ранее кровля административного здания в Курганской области частично обрушилась из-за непогоды. Площадь обрушения составила около 1 000 квадратных метров. По данным МЧС, причиной стали порывы ветра до 15 метров в секунду.