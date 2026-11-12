Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 09:18

Происшествия
Главная / Новости /

CNN: два человека погибли при обрушении жилого здания в Нью-Йорке

Два человека погибли при обрушении жилого здания в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/АР/Ryan Murphy

В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное жилое здание. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще 17 пострадали. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Здание обрушилось 11 ноября около 16:00 в центре Бруклина, в квартале Флэтбуш. Оно рухнуло на строительную площадку. По последним данным, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 12 – в стабильном. Среди пострадавших – семеро детей.

В настоящее время идет разбор завалов. Как рассказал представитель департамента полиции Нью-Йорка, спасатели пока не располагают полной информацией о том, сколько человек могут оставаться под завалами. При этом из-под обломков уже удалось извлечь несколько человек. Среди них – беременная женщина. Пожарные опасаются повторного обрушения здания.

Ранее кровля административного здания в Курганской области частично обрушилась из-за непогоды. Площадь обрушения составила около 1 000 квадратных метров. По данным МЧС, причиной стали порывы ветра до 15 метров в секунду.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика