TRT: в Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом

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Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в Стамбуле, сообщил телеканал TRT.

Инцидент произошел в районе Малтепе. Причина обрушения пока неизвестна. По данным СМИ, под завалами могут находиться люди.

К месту происшествия направили спасателей и машины скорой помощи. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что потолочное покрытие обрушилось на восьмиклассника в школе в Башкирии. Ребенок не пострадал. Следователи начали проверку.