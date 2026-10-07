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07 октября, 13:31

Происшествия

Потолочное покрытие обрушилось на восьмиклассника в школе в Башкирии

Фото: sledcom.ru

Следователи начали проверку после сообщения об обрушении потолочного покрытия на школьника в селе Кудеевском Иглинского района. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.

О ситуации правоохранители узнали в ходе мониторинга СМИ. Предварительно, инцидент произошел в одной из местных школ. На восьмиклассника упал фрагмент потолочного покрытия. Ребенок не пострадал. В публикациях также упоминалось неудовлетворительное состояние здания образовательного учреждения и отсутствие необходимого ремонта.

Проверка проводится по статье 293 УК РФ ("Халатность"). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия обрушения, а также оценивают соблюдение требований безопасности при эксплуатации здания и действия ответственных должностных лиц.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при локальном обрушении горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" около Североуральска Свердловской области. Тело мужчины без признаков жизни из-под завала извлекла специализированная служба. В момент происшествия в шахте находились 98 человек.

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