CBC: шторм в Торонто разрушил стадион незадолго до концерта AC/DC

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Сильный шторм в Торонто нанес значительный ущерб Rogers Stadium, где 16 сентября должен пройти концерт рок-группы AC/DC. Об этом сообщила телерадиовещательная компания CBC.

В результате непогоды частично разрушились трибуны стадиона, сотни рядов сидений обрушились. Компания Live Nation Canada, владеющая ареной, оценивает ущерб. Rogers Stadium рассчитан на 50 тысяч зрителей и был открыт в прошлом году. Решение о переносе или отмене концерта пока не принято.

Шторм обрушился на Торонто в ночь на четверг, 3 сентября. В отдельных районах города произошло подтопление, были перекрыты несколько крупных магистралей и повреждены линии электропередачи. Без электричества остались до 65 тысяч домохозяйств в Торонто и до 150 тысяч с учетом окрестностей и соседних населенных пунктов, однако в большинстве районов электроснабжение уже восстановили.

За время шторма в городе выпало до 13 сантиметров осадков, а порывы ветра в отдельных районах достигали 35 метров в секунду.

Ранее торнадо обрушился на деревню Пома на юго-западе Франции, повредив более 300 домов. Пострадали 39 человек. Глава МВД Франции Лоран Нуньес назвал торнадо на редкость мощным. Из-за гроз в регионе действовал оранжевый уровень опасности.