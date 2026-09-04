04 сентября, 20:16Мэр Москвы
Собянин: система ПВО отразила атаку еще девяти БПЛА на подлете к Москве
Фото: MAX/"Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще девять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
По его словам, на место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.
Атака дронов на столицу началась в пятницу, 4 сентября. К настоящему моменту на подлете к городу уничтожено уже 65 беспилотников.
Ранее градоначальник сообщал, что 548 дронов летели к Москве в период с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября. Большую часть сбили на дальних рубежах.