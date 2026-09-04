Подросток на электросамокате погиб в результате ДТП в ТиНАО

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столкновение автомобиля и электросамоката произошло в ТиНАО. В результате погиб подросток, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась на улице Сервантеса в поселке Сосенское. При этом двое несовершеннолетних 2011 и 2015 годов рождения передвигались на одном электросамокате.

"В результате столкновения один из несовершеннолетних скончался, второй госпитализирован", – говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП и призвала объяснять детям правила дорожного движения.

Ранее подросток на электросамокате пострадал в ДТП в Зеленоградском административном округе Москвы. При этом ребенок не имел права управления электросамокатом. После аварии его доставили в медучреждение.

