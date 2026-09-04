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04 сентября, 18:29

Транспорт

В транспорте около станции метро "Водный стадион" выявили более 300 безбилетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Около станции метро "Водный стадион" 3 сентября провели усиленную проверку оплаты проезда в наземном транспорте. За время рейда было выявлено 315 человек, которые не оплатили проезд, сообщила пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Проверку проводили специалисты транспортного ведомства совместно с сотрудниками полиции. Всего проверили 5,1 тысячи пассажиров. Из них свыше 4,8 тысячи, или 94%, имели оплаченные проездные билеты.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что подобные меры не только выявляют безбилетников, но и повышают их ответственность. Всего с начала 2026 года в столице уже провели 33 усиленные проверки оплаты проезда.

Ликсутов добавил, что в районе станции метро "Водный стадион" число пассажиров без билета сократилось почти на 20% по сравнению с 2025 годом. Вице-мэр выразил благодарность всем добросовестным пассажирам.

Ранее сообщалось о женщине, которая не оплатила проезд и во время проверки напала на контролера автобуса в Москве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

"Московский патруль": женщина напала на контролера автобуса в Москве

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