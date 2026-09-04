Организаторы концерта Канье Уэста подписали документы на аренду "Газпром Арены"

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Агентство Say agency, занимающееся организацией выступления американского рэп-исполнителя Канье Уэста, сообщило, что документы на аренду стадиона "Газпром Арена" подписаны. Это следует из телеграм-канала агентства.

В заявлении указано, что организация публикует официальные документы, на основании которых была открыта продажа билетов.

"Почти все необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы", – подчеркнули в агентстве.

Представители организации также заявили, что устали получать обвинения в мошенничестве и считают поведение площадки намеренной провокацией.

Однако в пресс-службе "Газпром Арены" указали, что в календаре событий октября 2026 года концертов зарубежных исполнителей нет.

Выступления рэпера в Санкт-Петербурге анонсировались 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Позже площадка сообщила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала никакие документы.

Затем СМИ заявили, что концерт все же состоится, но даты, вероятно, скорректируют. "Газпром Арена", в свою очередь, призвала не доверять неофициальным источникам информации.

