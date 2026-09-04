Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 19:48

Шоу-бизнес

Организаторы концерта Канье Уэста подписали документы на аренду "Газпром Арены"

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Агентство Say agency, занимающееся организацией выступления американского рэп-исполнителя Канье Уэста, сообщило, что документы на аренду стадиона "Газпром Арена" подписаны. Это следует из телеграм-канала агентства.

В заявлении указано, что организация публикует официальные документы, на основании которых была открыта продажа билетов.

"Почти все необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы", – подчеркнули в агентстве.

Представители организации также заявили, что устали получать обвинения в мошенничестве и считают поведение площадки намеренной провокацией.

Однако в пресс-службе "Газпром Арены" указали, что в календаре событий октября 2026 года концертов зарубежных исполнителей нет.

Выступления рэпера в Санкт-Петербурге анонсировались 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Позже площадка сообщила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала никакие документы.

Затем СМИ заявили, что концерт все же состоится, но даты, вероятно, скорректируют. "Газпром Арена", в свою очередь, призвала не доверять неофициальным источникам информации.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика