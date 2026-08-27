Тропический шторм "Лала" может дойти до Дальнего Востока

Фото: 123RF.com/danr13

Несколько тайфунов движутся в сторону Китая, и один из них может задеть Дальний Восток. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм "Лала". Пока он направляется как будто бы к Камчатке", – сказала собеседница агентства.

По словам синоптика, шторм, вероятно, трансформируется, но может усилиться циклон, проходящий над Камчаткой, добавив влаги и тепла для обострения фронтального раздела. В результате ожидаются дожди.

Остальные тайфуны, уточнила специалист, движутся не к Дальнему Востоку, а в другие стороны. Один идет к Шанхаю, а другой продвигается на север от Хайнаня и может выйти на полуостров Лэйчжоу.

Ранее мощный торнадо обрушился на французскую деревню Пома, повредив свыше 300 домов. Из-за стихии пострадали 39 человек, двое из них были в критическом состоянии. Пропавших без вести не было, но около 21 тысячи домохозяйств на юге Франции остались без электричества. Очевидцы также рассказывали об огромной воронке в соседней коммуне Верзей.