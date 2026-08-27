До 5 градусов ожидается в Московском регионе в ночь на 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Днем 28, 29 и 30 августа воздух в столичном регионе прогреется до 19–21 градуса, однако в ночь на 29-е число столбики термометров опустятся до 5–10 градусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Эксперт пояснил, что погоду в ближайшие дни будет определять антициклон. 28 августа местами пройдет небольшой дождь. 29-го числа в Москве осадков не ожидается, но в западных районах Подмосковья они возможны. 30 августа метеоролог заявил о низкой вероятности дождя.

Ильин добавил, что ветер 28-го числа будет северо-западный, а в последующие два дня – юго-западный и южный. Скорость составит 3–6 метров в секунду.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве наступила метеорологическая осень. Однако синоптик Михаил Леус назвал эту информацию преувеличенной. Он объяснил, что по климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. В прошлом году она наступила только 24 сентября.

